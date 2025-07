gli agenti erano spaventati il detenuto era per terra in cella

In un ambiente carcerario teso e inquietante, l’episodio descritto rivela un momento di grande caos e paura tra gli agenti. La scena di un detenuto disteso a terra, nudo e contuso, mentre le grida provenienti dall’infermeria si intrecciano con testimonianze di violenza e sconcerto. Un quadro che non lascia indifferenti, sollevando domande sulla gestione delle situazioni di emergenza e sulla sicurezza all’interno delle carceri.

"Ho sentito delle grida provenire dall’infermeria e sono accorsa. Il detenuto era per terra in cella nudo e la situazione era concitata, gli agenti erano spaventati. Uno di loro aveva un occhio tutto rosso, era contro il muro e non diceva una parola. Poi mi disse che aveva ricevuto un calcio in faccia e che non si era capito più niente". A parlare l’unica donna dei 5 imputati accusati in un processo al Tribunale di Monza per avere picchiato nell’agosto 2019 Umberto Manfredi, 52enne, ex collaboratore di giustizia, mentre si trovava all’interno della casa circondariale monzese. Lei, attualmente vicedirettrice del carcere di Reggio Calabria, in quell’occasione era la comandante di reparto facente funzioni in sostituzione del suo superiore in ferie ed è accusata di avere redatto un verbale non realistico dell’accaduto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it