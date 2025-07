Impallomeni | Più di 5 giocatori vogliono lasciare l’Inter!

L'Inter si prepara a una fase di cambiamento, con cinque giocatori pronti a lasciare la squadra. La rivoluzione, anche se non completa, è ormai in atto e le parole di Lautaro Martinez hanno accelerato il processo. Stefano Impallomeni analizza cosa potrebbe succedere, sottolineando che ci sono passaggi inevitabili da affrontare per il futuro dei nerazzurri. E’ ...

L’Inter sta vivendo un momento di rivoluzione, anche se non totale. La dirigenza punta a confermare diversi elementi, ma Stefano Impallomeni dice la sua a riguardo su TMW Radio. RIVOLUZIONE? – La rivoluzione Inter non è totale, ma in parte avverrà e le parole di Lautaro Martinez hanno accelerato il processo. Stefano Impallomeni ha comunque detto la sua indicando quello che potrebbe accadere: «Ci sono necessariamente dei passaggi da fare. E’ finito un ciclo, e stanno volando gli stracci ora. Hanno inciso le tante partite e il fatto che non hai portato a casa nulla. Altobelli dice bene, ma si deve trovare la via del rilancio, che deve essere immediata. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Impallomeni: «Più di 5 giocatori vogliono lasciare l’Inter!»

