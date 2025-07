Re Carlo il look eccentrico per l’uscita senza Camilla

Re Carlo, noto per il suo stile sofisticato e tradizionale, decide di osare con un look eccentrico durante la sua uscita senza Camilla in Scozia. Tra un impegno ufficiale e l’altro, il sovrano si trasforma in un vero e proprio icona di originalità , mescolando eleganza e personalità . Un gesto che sorprende e conquista i fan, dimostrando che anche i membri della royal family possono lasciarsi andare a scelte di stile sorprendenti e autentiche. Re Carlo e...

Re Carlo e la Regina Camilla si trovano in Scozia per una visita ufficiale, ma tra un impegno e l’altro non mancano i momenti di svago. Mentre la consorte era occupata a ricevere un importante riconoscimento, il Re ha approfittato per compiere un giretto enogastronomico, sorseggiando dell’ottimo whisky e passeggiando per i negozi con un look tradizionale sì, ma che non passa decisamente inosservato. Lo strappo alla regola di Re Carlo. Carlo e Camilla sono in Scozia per la settimana di Holyrood, i 7 giorni estivi che per tradizione vengono trascorsi dai monarchi britannici in territorio scozzese. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Re Carlo, il look eccentrico per l’uscita senza Camilla

