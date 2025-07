L’amministrazione favorisce le attività del centro commerciale

L’amministrazione comunale sembra privilegiare le attività del centro commerciale Cuore Adriatico, creando tensioni con i commercianti locali. La presidentessa dell’associazione Viviamo Civitanova, Manola Gironacci, esprime il suo disappunto, sottolineando come questa scelta possa danneggiare il settore commerciale storico della città. È fondamentale trovare un equilibrio che favorisca lo sviluppo di tutte le realtà commerciali, evitando che alcune siano marginalizzate a favore di grandi strutture.

La attenzioni dell’amministrazione comunale per il Cuore Adriatico creano una frattura con i commercianti del centro. "Desidero esprimere il mio disappunto riguardo alle recenti dichiarazioni e iniziative, che sembrano marginalizzare il nostro settore a favore di strutture come il Cuore Adriatico" premette Manola Gironacci, presidentessa dell’associazione Viviamo Civitanova, dopo aver letto le dichiarazioni dell’assessore Barbara Capponi riguardo all’impegno "per rendere il centro commerciale più accessibile e più inclusivo". "Parole – sottolinea Gironacci – che sono significative della discriminazione da parte di questa amministrazione verso le attività del centro che lavorano, danno lavoro e sostegno al tessuto economico civitanovese". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "L’amministrazione favorisce le attività del centro commerciale"

