Temptation Island le pagelle della prima puntata | Antonio già il peggiore 1 Sonia maestra di vita 8

L'estate si accende e Temptation Island torna a farci battere il cuore con le sue emozioni forti e colpi di scena. Settimane di prove, tentazioni e rivelazioni attendono le sette coppie in Calabria: riusciranno a resistere alle sirene della passione o si lasceranno travolgere? Dopo la prima puntata, la iniziamo con le pagelle: Antonio, il peggior protagonista, e Sonia, maestra di vita. Ecco cosa ci aspetta in questa nuova avventura amorosa...

