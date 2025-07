Noi donne siamo abituate a combattere

Noi donne siamo abituate a combattere, a lottare con determinazione e sincerità. La candidatura di Valeria Mancinelli ne è esempio: una donna che affronta le sfide con chiarezza e coraggio, spesso da sola ma mai senza volontà. Come ricorda Caterina Di Bitonto di Europa Verde, anche dopo le ultime comunali, il percorso femminile nella politica richiede resilienza e passione. Stiamo...

"La candidatura di Valeria Mancinelli. Tra donne siamo abituate ad essere chiare, perché spesso nella vita abbiamo bisogno di combattere e lo facciamo da sole, senza aiuto e con sincerità". Inizia così il documento diffuso ieri da Caterina Di Bitonto, portavoce e componente dell'esecutivo regionale di Europa Verde. Così come ha fatto l'ex sindaca di Ancona, anche la Di Bitonto ricorda lo strappo pre-elettorale delle ultime comunali: "Stiamo lavorando tutte e tutti per cambiare il governo della nostra Regione, quindi chi può faccia e si dia da fare. Valeria Mancinelli è con noi e io ne sono felice personalmente e politicamente come rappresentante di vecchia data dei Verdi e come partecipante e ai tavoli del centrosinistra per le comunali del 2023.

