Le ferie non godute vanno pagate anche ai professori precari

Le ferie non godute vanno pagate anche ai professori precari. Questi insegnanti, spesso costretti a rapporti di breve durata e senza garanzie di rinnovo, affrontano un’instabilità che compromette il loro equilibrio economico e professionale. La mancanza di tutele adeguate evidenzia la necessità di riconoscere i diritti di chi contribuisce all’istruzione con dedizione, anche in assenza di contratti stabili. Ma, la battaglia per il rispetto dei loro diritti è appena iniziata.

I docenti precari sono assunti con contratto a termine e, proprio per questo, subiscono il problema della mancanza di continuità lavorativa. Rapporti di pochi mesi, senza alcuna garanzia di rinnovo per l’anno successivo, non permettono di costruire il proprio futuro economico con fiducia. Anche chi riprende a lavorare spesso lo fa in una scuola diversa o in un’altra provincia. Manca il pacchetto di tutele previsto per i contratti stabili. Ma, come ha specificato la Cassazione in una decisione di pochi giorni fa, è comunque dovuta e non può essere negata l’indennità nel caso di ferie non godute, salvo specifiche eccezioni. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Le ferie non godute vanno pagate anche ai professori precari

In questa notizia si parla di: precari - ferie - godute - vanno

Ferie non godute: riconosciuto il diritto per otto insegnanti precari, maxi risarcimento - Il Tribunale di Genova ha riconosciuto il diritto di otto insegnanti precari a ricevere un maxi risarcimento per ferie non godute.

La pronuncia si inserisce nel solco di centinaia di sentenze favorevoli ai docenti precari, che hanno presentato ricorso contro il Ministero dell’Istruzione per ottenere il pagamento delle ferie non godute. - pubbliredazionale - Vai su Facebook

I prof precari vanno invitati esplicitamente a usufruire delle ferie; LA CASSAZIONE, CON UNA RECENTE ORDINANZA,CONFERMA: LE FERIE NON GODUTE DEVONO ESSERE PAGATE AI SUPPLENTI - RIAPERTURA ADESIONI RICORSO ORGANIZZATO DALLA FLP SCUOLA FOGGIA; Ferie docenti precari, gli insegnanti a termine hanno diritto all'indennità per il periodo non goduto. Cosa ha deciso la Corte di Cassazione.

Ferie non godute insegnanti: ecco quando vanno pagate - Money.it - A stabilire quando è previsto il pagamento agli insegnanti delle ferie non godute è una sentenza del Tribunale del Lavoro di Firenze. Riporta money.it

Ferie precari scuola assegnate senza avviso: quando scatta il risarcimento - Per orientare i docenti tra le complessità procedurali, Orizzonte Scuola ha organizzato una puntata di Question Time, il format di consulenza trasmesso sui canali social della testata. Scrive orizzontescuola.it