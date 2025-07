zelbio cult al via con nicola russo e la vita di elettra

Preparati a vivere un’esperienza unica con la 19ª edizione di Zelbio Cult, che quest’anno apre le sue porte sabato 12 luglio con lo spettacolo teatrale "La scomparsa di Elettra. Orazione per una soubrette", interpretato e scritto da Nicola Russo. La sua creatività e passione si intrecciano con il suggestivo scenario di Zelbio, rendendo questo evento imperdibile per gli amanti del teatro e delle nuove emozioni. Non perdere l’occasione di scoprire cosa accadrà!

ZELBIO (Como) Prende il via la diciannovesima edizione di Zelbio cult, sabato 12 luglio, con lo spettacolo teatrale La scomparsa di Elettra. Orazione per una soubrette, scritto e interpretato da Nicola Russo. Fondatore della compagnia Monstera, ha scritto, ideato ed è stato protagonista di molti spettacoli teatrali presentati in importanti festival italiani e messi in scena, tra gli altri, al Teatro Elfo Puccini e al Teatro Franco Parenti di Milano. In questo primo studio del suo nuovo spettacolo, presentato in anteprima in occasione di Zelbio cult, porta in scena la vita di Elettra Romani (1927-2022), ballerina e attrice di avanspettacolo, già protagonista nel 2010 di un primo lavoro teatrale nato da una lunga intervista raccolta da Nicola Russo e successivamente trasformata nel monologo Elettra, biografia di una persona comune.