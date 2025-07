Una vita per il sindacato Addio a Marisa Baroni | Se ne va un pezzo di storia della Cisl

Con la sua scomparsa, si perde non solo un’icona del sindacato, ma anche un esempio di umanità e dedizione che ha segnato generazioni. Marisa Baroni, simbolo di impegno silenzioso e passione autentica, lascia un’eredità indelebile nel cuore di chi l’ha conosciuta. La sua vita, dedicata alla causa, ci ricorda quanto siano preziosi i gesti semplici e il valore di un sorriso sincero. Addio, cara Marisa: il tuo esempio continuerà a ispirarci.

Se n'è andata in silenzio, con la leggerezza che ha sempre avuto nel vivere e nel pensare. Marisa Baroni – per tutti semplicemente "Marisa" – ha lasciato un vuoto e non solo nella sua amata Cisl che parla più delle parole. È scomparsa così, in punta di piedi, come ogni giorno arrivava in ufficio all'Anteas, con il bastone in mano e il sorriso sulle labbra. Una presenza costante e discreta, fatta di ascolto, dedizione e sguardo lucido sulle cose del mondo. Oggi pomeriggio alla chiesa dell'Addolorata, a partire dalle 15.30, l'ultimo saluto. Marisa è stata tante cose. È stata operaia, sindacalista, cattolica convinta ma laica nel pensiero.