Aveva i francobolli all’Lsd con il logo di Super Mario

Un ritrovamento sorprendente ha scosso la tranquilla serata di mercoledì: francobolli LSD raffiguranti Super Mario, l’iconico idraulico dei videogiochi, sono stati sequestrati dalla polizia. Sembrava un tentativo di creare una droga "speciale" e fuori dagli schemi, ma la realtà si è rivelata molto più seria. La scoperta, avvenuta a casa di Luca Marzioli, 29 anni, ha portato a un arresto. La vicenda vi lascerà senza fiato...

Doveva essere una droga speciale vista l'immagine che i francobolli di lsd avevano su entrambi le facciate, quella di Super Mario. Proprio lui, l'omino con la tuta da idraulico e la maglietta rossa più popolare dei videogiochi. Li ha trovati la polizia mercoledì sera, a casa di Luca Marzioli, un 29enne fermato poco prima alla Baraccola per controlli e che ha tentato la fuga spintonando gli agenti e gettando a terra un involucro con 7 grammi di hashis. Di francobolli sublinguali (del peso di 0,15 grammi) ne aveva sei, racchiusi in un piccolo barattolo di vetro, imbevuti della sostanza stupefacente semisintetica che è in grado di sballare al punto di avere anche le allucinazioni.

