Trump | oggi mando le lettere sui dazi

Oggi, alle 7:00, il presidente Trump ha annunciato l'invio delle lettere ai partner commerciali, chiarendo i nuovi dazi che entreranno in vigore il 9 luglio. Un gesto che sottolinea l'intensitĂ della sua strategia economica e commerciale. Nel frattempo, il leader americano si esprime anche su questioni internazionali cruciali, dalla tregua a Gaza alla situazione in Ucraina, evidenziando le sfide e le tensioni che caratterizzano il suo mandato. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli.

7.00 Il presidente Usa ha detto che da oggi comincerĂ a inviare le lettere ai partner commerciali, informandoli sui nuovi dazi in vigore dal 9 luglio. Le lettere -giĂ annunciate- "serviranno a spiegare quali dazi pagheranno", ha detto. Sulla proposta di tregua in M.O.: "Voglio che la gente di Gaza stia al sicuro". Sull'Ucraina: "Non sono contento. Non ho fatto alcun progresso con Putin" Infine,sulla legge di spesa in firma oggi: "Beautiful big bill lancera Usa come un razzo,è la migliore di sempre". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

In questa notizia si parla di: lettere - dazi - trump - mando

Trump: "Lettere a 150 Paesi sui dazi" | "Diremo cosa pagheranno per fare affari con noi" - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, prosegue la sua visita nei Paesi del Golfo, con gli Emirati Arabi come tappa odierna.

Ha fatto mettere pure i sottotitoli in italiano perché tutti - ma proprio tutti - capissero quello che stava per dire. E, dal palco di San Siro, ieri sera, a un certo punto Bruce Springsteen ha pronunciato un vero e proprio atto d’accusa e resistenza a Trump e al trumpi Vai su Facebook

Tre motivi per i quali Trump se n’è andato dal G7; Trump rivela la lettera di Zelensky: pronta la disponibilità a negoziare per la pace, ma niente accordo sui minerali con l'Ucraina.

La "costosa" posta di Donald Trump: "Oggi partono le lettere per i dazi" - Incassato l'ennesimo buco nell'acqua sul fronte Ucraina dopo la telefonata con Putin, il tycoon sposta la sua attenzione sulle tariffe commerciali. Si legge su today.it

Trump, oggi partono le lettere sui dazi ai Paesi colpiti - Donald Trump ha dichiarato che intende iniziare a inviare oggi le lettere per informare i partner commerciali dei dazi per trovare un accordo entro il 9 luglio, anche se sono giorni che dice di aver g ... Segnala ansa.it