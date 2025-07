Sicilia Schifani stoppa il mercimonio all’Ars | l’ira dei suoi alleati insaziabili

Sicilia, in un momento di tensioni politiche, vede il deciso intervento di Schifani che mette fine al mercimonio all’ARS. Lega e Fratelli d’Italia si oppongono a una manovra blindata, senza emendamenti sui collegi elettorali, mentre l’inchiesta su Galvagno e Amata scava nel cuore di possibili abusi. La Finanziaria ter, approvata in giunta la prossima settimana, diventerà il banco di prova di una politica che tenta di rimanere fedele ai principi, nonostante le ombre.

Lega e Fratelli d’Italia dicono no a una manovra blindata, senza emendamenti legati ai collegi elettorali dei deputati. E così, nel pieno dell’inchiesta che vede indagati il presidente dell’Ars Gaetano Galvagno e l’assessore al Turismo Elvira Amata, per l’uso distorto dei contributi a pioggia, la Finanziaria ter che il governo approverà in giunta la settimana prossima sarà la prova di. 🔗 Leggi su Feedpress.me