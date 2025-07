Segreti di famiglia 2 replica puntata 4 luglio in streaming | Video Mediaset

Oggi, venerdì 4 luglio, torna l'appuntamento imperdibile con "Segreti di famiglia" (Yargi), la soap turca che tiene incollati milioni di telespettatori. Nella puntata di oggi, Ceylin e Burak si trovano intrappolati nel seminterrato, mentre Ilgaz, Eren e Pars sono sulle loro tracce. Non perdere l’opportunità di rivivere l’emozionante episodio 18 in replica streaming: il video Mediaset ti aspetta per scoprire come si risolverà questa intricata vicenda.

