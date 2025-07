Tour de France 2025 tutte le tappe | percorso e favoriti della Grande Boucle

Il Tour de France 2025 si prepara a incantare il mondo dal 5 al 27 luglio, con 21 tappe mozzafiato e oltre 3.300 chilometri di pura adrenalina. Dai maestosi Alpi alle vorticose strade di Parigi, i favoriti Pogacar, Vingegaard ed Evenepoel promettono sfide epiche. La grande Boucle, come sempre, saprà sorprendere, emozionare e appassionare gli appassionati di ciclismo di tutto il pianeta. Scopri tutti i dettagli sul percorso e i protagonisti di questa incredibile corsa.

Il Tour de France 2025 si prende la scena mondiale del ciclismo dal 5 luglio fino al 27: 21 tappe per un totale di oltre 3.300 chilometri da percorrere e un dislivello abnorme, superiore ai 51.500 metri complessivi. Tutti i migliori sono presenti, capitanati dal trio delle meraviglie Pogacar - Vingegaard - Evenepoel. Diretta integrale (senza costi) di tutte le tappe sui canali Rai. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Percorso Tour de France 2025 tutte le tappe (Altimetrie e Planimetrie): Vai su X

CONTO ALLA ROVESCIA TRA POCHI GIORNI PER L’ATTESISSIMO TOUR DE FRANCE, CON I CANALI EUROSPORT CHE GARANTIRANNO LA COPERTURA INTEGRALE DI TUTTE LE TAPPE. Vai su Facebook

Tour de France 2025, il percorso: si parte a Lille; Tour de France 2025, tutte le tappe: altimetria, calendario, percorso; Tour de France 2025: percorso, orari, favoriti e dove vederlo in TV.

Tour de france 2025: 21 tappe e 3.338 km, dove seguire la gara in tv e streaming - Il tour de france 2025 si svolge dal 5 al 27 luglio con 21 tappe tra pianura, montagne e cronometro; protagonisti tadej pogacar, jonas vingegaard e altri campioni, trasmissioni su Rai e Eurosport. Scrive gaeta.it

Tour de France 2025, tutte le tappe: altimetria, calendario, percorso - Partenza sabato 5 luglio da Lille, arrivo domenica 27 luglio con il ritorno a Parigi, sugli Champs Elysées. Riporta today.it