Weekend con il rischio pioggia e temporali ma le temperature restano alte

Preparatevi a un weekend all’insegna della variabilità, con il rischio di piogge e temporali, ma con temperature ancora piacevolmente alte. L’anticiclone che domina l’Europa centro-meridionale non potrà impedire a qualche fronte di sfiorare il nord Italia, portando instabilità soprattutto sui rilievi. Nonostante le nuvole, le temperature rimarranno sopra la media stagionale, regalando un clima mite e, in alcuni momenti, estivo. Ecco cosa ci aspetta, secondo le previsioni di Gabriele Galastro del Centro Meteo Lombardo.

Questa settimana sarà caratterizzata da una notevole struttura anticiclonica presente in tutta l'Europa centro-meridionale, tuttavia alcuni fronti riusciranno a sfiorare il nord-Italia portando un aumento dell'instabilità specialmente sui rilievi. Le temperature resteranno sopra la media stagionale. Le previsioni a cura di Gabriele Galastro del Centro Meteo Lombardo. Venerdì 4 luglio 2025 Tempo Previsto: Per l'intera giornata su tutta la regione cielo poco nuvoloso o con nubi sparse. Tra il pomeriggio e la sera sui rilievi possibili locali rovesci o temporali, in pianura tempo asciutto. Temperature: Minime comprese tra 23 e 26°C con valori maggiori nelle aree densamente urbanizzate, massime comprese tra 33 e 36°C.

