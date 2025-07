Biennale 1974-78 Racconto fotografico di Lorenzo Capellini

Ieri si è tenuto il taglio del nastro per la mostra B74-78 di Lorenzo Capellini, un affascinante racconto fotografico che ripercorre il periodo dinamico della Biennale sotto la guida di Carlo Ripa di Meana. All’ADI Design Museum, fino al 7 settembre, questa esposizione offre uno sguardo intimo e coinvolgente su quattro anni di creatività e innovazione. Non perdere l’occasione di immergerti in questo straordinario viaggio visivo.

Taglio del nastro, ieri, per la mostra B74-78, all’ ADI Design museum (Piazza Compasso d’Oro 1, sino al 7 settembre) di Lorenzo Capellini, un racconto per immagini del quadriennio di attività artistiche della Biennale sotto la presidenza di Carlo Ripa di Meana (1974-1978). Una selezione di fotografie che in parte ripropone il percorso espositivo realizzato nel 2023 nel Portego di Ca’ Giustinian, per l’acquisizione, da parte dell’Archivio Storico della Biennale, del Fondo Lorenzo Capellini. "Fotografo e testimone di numerosi episodi del XX secolo e di momenti emblematici di varie edizioni della Biennale di Venezia – spiega Debora Rossi, responsabile dell’Archivio Storico della Biennale – Capellini documenta qui la straordinaria e vivacissima programmazione culturale promossa dalla presidenza di Ripa di Meana, un periodo significativo e tuttora oggetto di studio per le nuove generazioni, anche perché anticipava gli sviluppi futuri dell’Istituzione". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Biennale, 1974-78. Racconto fotografico di Lorenzo Capellini

