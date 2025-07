Quando gioca Sinner contro Martinez a Wimbledon data e orario del prossimo incontro

Preparatevi a un duello emozionante: Jannik Sinner affronterà Pedro Martinez nel terzo turno di Wimbledon, sabato 5 luglio. Con Sinner favorito, il match si annuncia imperdibile, probabilmente sul prestigioso campo centrale. Scoprite tutte le informazioni su data, orario e curiosità di questa sfida che promette grande spettacolo. Restate con noi per non perdere neanche un secondo di questa emozionante partita!

Jannik Sinner contro Pedro Martinez a Wimbledon nel terzo turno sabato 5 luglio, Sinner strafavorito. Tutto quello che c’è da sapere sul match in programma probabilmente sul campo centrale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: sinner - martinez - wimbledon - gioca

Wimbledon, Sinner vince ancora: battuto Vukic, ora è il turno di Martinez - Jannik Sinner conferma il suo talento stellare a Wimbledon, dominando agevolmente Aleksandar Vukic con un netto 6-1, 6-1, 6-3.

Sinner quando gioca? Jannik sfida Pedro Martinez al terzo turno di Wimbledon. Orario e dove vederla in tv e streaming Vai su X

Mattia Bellucci, Flavio Cobolli, Luciano Darderi, Jannik Sinner e Lorenzo Sonego ci portano al terzo turno del tabellone di Wimbledon ? Tanti applausi anche alla nostra Elisabetta Cocciaretto, unica azzurra rimasta nel singolare femminile Vai su Facebook

Sinner incontra Martinez al 3° turno: quando e dove vederla; Quando gioca Sinner contro Martinez a Wimbledon, data e orario del prossimo incontro; Sinner quando gioca? Jannik sfida Pedro Martinez al terzo turno di Wimbledon. Orario e dove vederla in tv e st.

Quando gioca Sinner contro Martinez a Wimbledon, data e orario del prossimo incontro - Jannik Sinner contro Pedro Martinez a Wimbledon nel terzo turno sabato 5 luglio, Sinner strafavorito. Segnala fanpage.it

Sinner quando gioca? Jannik sfida Pedro Martinez al terzo turno di Wimbledon. Orario e dove vederla in tv e streaming - Buona la prima e anche la seconda per Jannik Sinner che dopo aver superato il connazionale Luca Nardi all'esordio a Wimbledon, ha anche ... Come scrive msn.com