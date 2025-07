Temperature roventi in Italia oggi bollino rosso in 20 città per il caldo

L'Italia si accende con temperature da record, raggiungendo i 40°C in molte città e spingendo il bollino rosso in ben 20 località. La canicola di luglio si fa sentire, mettendo a dura prova la resistenza di cittadini e visitatori. È fondamentale adottare precauzioni per affrontare queste ondate di calore estreme. Restate aggiornati e proteggetevi adeguatamente: il caldo non dà tregua.

(Adnkronos) – Ancora temperature roventi in Italia. Nella giornata di oggi, venerdì 4 luglio, sono 20 le città con bollino rosso, secondo il bollettino delle ondate di calore del ministero della Salute: Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Venezia, Verona e Viterbo. Il bollino . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

