Lutto per la morte di Antonio Maitilasso Era l’autore di Urbino oh mia città

Con profondo dolore annunciamo la scomparsa di Antonio Maitilasso, figura amatissima e stimata della nostra comunità. Arrivato dalla Puglia, ha trovato a Urbino una seconda casa, dedicandosi con passione alla cultura, alla musica e alla sua amata città, immortalando il suo affetto nel celebre inno "Urbino, oh mia città". La sua perdita lascia un vuoto incolmabile, ma il suo lascito continuerà a vivere nel cuore di tutti noi.

Era arrivato dalla Puglia, ma aveva trovato in Urbino una seconda casa, dove poi sarebbe rimasto a studiare, lavorare, costruire una famiglia e a comporre un vero e proprio inno dedicato alla terra di cui si era innamorato. Mercoledì, è morto all’età di 82 anni Antonio Maitilasso, storico bibliotecario dell’ Università Carlo Bo, noto anche per aver composto la canzone " Urbino, oh mia città ". In quel brano del 1979, portato al successo dalla voce di Edgardo Gelli e poi riarrangiato e rivisitato nel 2021, con base di Lorenzo Sartini e voce di Massimo Meloni, raccontava ogni angolo di "un luogo senza tempo e senza età", che definiva la "città di Raffaello, gran maestro del pennello". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Lutto per la morte di Antonio Maitilasso. Era l’autore di “Urbino, oh mia città“

Addio ad Antonio Maitilasso, ha messo Urbino in musica. Ha raccontato la città nelle sue canzoni

