Dumfries altro che no al rinnovo! Incontro positivo con l’Inter – Sky

(Di martedì 6 agosto 2024) Contrariamente da quanto riportato da The Athletic oggi pomeriggio, nessuna trattativa per Denzelche riguardi il Manchester United, anzi. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, l’esterno olandese ha aperto alcol club nerazzurro. APERTURA – Contrariamente alle recenti indiscrezioni che suggerivano un possibile addio, Denzelsembra destinato a restare al. Gianluca Di Marzio, ha riportato che il terzino olandese non solo è intenzionato a rimanere, ma è anche pronto a rinnovare il suo contratto con il club nerazzurro. Questa notizia smentisce quanto affermato da The Athletic, che ipotizzava un rifiuto del giocatore ale un possibile trasferimento al Manchester United.