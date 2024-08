Greg infinito è un argento che riscrive la storia

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 5 agosto 2024) Parigi, 5 agosto 2024 – Una roba da pelle d’oca. Da magone, proprio. Con una scena finale da sublimazione:che guarda l’acqua della piscina come se volesse abbracciarla, prendersela tutta, salvare nel cuore con i ricordi di una vita l’ultimo atto in vasca. Cerca con lo sguardo i familiari, immagino stia ritrovando in un flash back gli istanti eterni di un amore per il nuoto che lo ha reso Leggenda e qui mi fermo con le maiuscole se no perdo il filo ed il controllo.orio Paltrinieri ha vinto la sua quinta medaglia olimpica classificandosi secondo nei 1.500 stile libero. Dodici anni dopo la prima finale di Londra, otto dopo l’oro di Rio, tre dopo i podi di Tokyo. Per negargli la più clamorosa delle imprese, il suo amico Bobby Finke è stato costretto a sbriciolare il record del mondo, che resisteva da un pezzo.