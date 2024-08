Calciomercato ha detto sì al Napoli | si avvicina il colpo per l’attacco

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di lunedì 5 agosto 2024) Novità da Sky Sport: l’attaccate hasì al, siuno straordinarioper il trio offensivo azzurro. Ildovrà chiudere qualchein uscita, per poi effettivamente poter effettuare ulteriori acquisti in grado di rinforzare la rosa a disposizione di Antonio Conte. Il club azzurro ha infatti diversi calciatori in uscita, con Victor Osimhen in testa su tutti. Il calciatore nigeriano attende la cessione dopo il rinnovo con maxi-clausola dei mesi scorsi, ma manca al momento un club disposto a pagarla. Questa situazione rischia di impedire la chiusura di colpi più costosi in entrata, ma ilsta proseguendo ogni trattativa al di là dell’effettiva chiusura o meno della trattativa riguardante il nigeriano. Per questo, arrivano notizie riguardo ad un avanzamento per la trattativa riguardante David Neres.