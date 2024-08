Un Capitolo controverso nella carriera di Geolier

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di domenica 4 agosto 2024) Crescenzo Marino, amico del rappere la sentenza del Tribunale di Napoli che lo riconosce come un boss della camorra di Scampia. La sentenza del Tribunale di Napoli ha un impatto significativo sulla comunità di Scampia, un quartiere già noto per la sua lotta contro la criminalità organizzata. La condanna di un boss locale come Marino potrebbe rappresentare un passo avantilotta contro la camorra, ma evidenzia anche la continua presenza e l’influenza delle organizzazioni mafiosezona. Le autorità sperano che questa condanna possa fungere da deterrente per altri membri della comunità coinvolti in attività criminali. Unvita del rapperNotizie.com foto Ansa La condanna di Marino rappresenta uno dei capitoli più controversidi, un rapper che ha raggiunto grande notorietà sulla scena musicale napoletana.