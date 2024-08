Pavard e Thuram un gesto fa felice l’Inter! Domani altri rientri – TS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 2 agosto 2024)oggi non giocheranno l’amichevole Pisa-Inter, perché appena tornati. L’hanno fatto ventiquattro ore fa, con un semplice allenamento in palestra. In vista del rientro a pieno regime, Tuttosport fa notare come la società abbia molto apprezzato undei due francesi. IL GRUPPO DEI– Simone Inzaghi sta per riavereal completo. Ieri è toccato a Benjamine Marcussarà la volta dei due olandesi Stefan de Vrij e Denzel Dumfries. A quel punto mancheranno solo Valentin Carboni e Lautaro Martinez, ma il primo sta andando al Marsiglia in prestito con diritto di riscatto a quaranta milioni di euro. Sarà quindi soltanto il Toro a dover tornare, l’ultimo del: lo farà fra il 7 e l’8 agosto.