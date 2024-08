MotoGP VR46 e Ducati sempre più insieme per il 2025

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 2 agosto 2024) Il Pertamina EnduroRacing Team diventa un team ufficialeper la prossima stagione agonistica. La squadra di Valentino Rossi avrà quindi una motoall’interno del proprio box, non vi sono attualmente altre informazioni in merito ai piloti coinvolti. Alessio Salucci, Team Director della compagine tricolore, ha riportato in una nota ufficiale: “Non posso che essere orgoglioso di annunciare che a partire dal prossimo anno il Pertamina EnduroRacing Team sarà ilFactory Supported Team in. Saremo in pista con una moto ufficiale e una GP24. Se me lo avessero detto soltanto pochi anni fa, non c’avrei creduto. È un momento davvero significativo per tutta la nostra squadra”. L’équipe legata al marchio di Borgo Panigale è virtualmente al quinto posto nella classifica team del Motomondiale davanti a Red Bull KTM Factory Racing per due punti.