Voltron | Amazon produrrà un reboot in live-action della serie animata tutti i dettagli

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di giovedì 1 agosto 2024) Arriva una nuova versione indel popolare show animato, mix tra Golion e Kik? kantai Dairugger XV Secondo un nuovo rapporto, sembra che ildiinabbia ottenuto il via libera. Laclassica ha fatto il suo debutto all'inizio degli anni '80, adattando laanime Golion per il pubblico americano. Il franchise è stato un tale successo che è andato avanti per oltre 100 episodi, e da allora sono stati realizzati molti, sequel e rivisitazioni nel corso dei decenni. Tuttavia, un adattamento inè stato a lungo in bilico e, soprattutto negli ultimi anni, ha fatto progressi verso la sua realizzazione. Secondo un nuovo rapporto, il progetto è stato