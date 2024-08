Omicidio di Terno il dolore dei colleghi di Sharon | Era una bravissima ragazza

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 1 agosto 2024) Brembate. “Era una, passavo ogni tanto per un caffè, sempre gentile con tutti”. Questo il ricordo ricorrente di molti dei clienti delle attività vicine al bar-pasticceria Vanilla di Brembate, doveVerzeni, la 33enne accoltellata ad’Isola nella notte tra lunedì 29 e martedì 30 luglio, lavorava come barista e cameriera. Ogni mattinapartiva dalla sua casa in via Merelli, ad’Isola, percorreva una decina di chilometri per raggiungere il suo posto di lavoro, nella zona industriale di Brembate. Ora, in quel bar, è il tempo del. Come racconta quel cartello, appeso all’entrata: “Si avvisa la gentile clientela che il bar è chiuso per lutto”.