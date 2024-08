L' enigmistica dei Patrioti | gioca al quiz che non piace alla sinistra

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 1 agosto 2024) Fratelli d'Italia ha cominciato oggi il tour estivo dspiaggia di Ostia, ma il 4 sarà a Otranto, poi Santa Margherita Ligure, Positano e Gallipoli, la Sardegna, Forte dei Marmi: tante le tappe per fare conoscere anche ai vacanzieri le riforme del governo Meloni, ma senza appesantirli troppo durante le ferie. E così ecco che il coordinatore Giovanni Donzelli, il capogruppo Tommaso Foti e il presidente di Gioventù nazionale Fabio Roscani, con il coordinatore della Provincia di Roma Marco Perissa, hanno aperto la campagna estiva del partito tra iniziative informative e momenti ludici che qui vi proponiamo per cimentarvi anche voi. C'è il "che non" e l'"dei" fino al ‘Cruciverba per chi ama leggere sotto l'ombrellone'.