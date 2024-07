LIVE Judo Olimpiadi Parigi in DIRETTA | Polling avanza agli ottavi sorprendente eliminazione per Parlati

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 31 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10:21 Nei -70 kg femminilino intanto anche la slovena Anka Pogancnik e la bosniaca Aleksandra Samardzic. 10:16 Fa malissimo questa, da testa di serie numero 8, sembrava potesse volare dritto quantomeno fino ai quarti e giocarsela con i big di categoria come dimostrato spesso e volentieri. Il campano non ha praticamente infastidito Jayne sin dal primo secondo di gara. 10:14 IncredibileIppon di John Jayne. Era nell’aria purtroppo.è entrato sul tatami con le idee poco chiare sul da farsi, ed arriva la sorpresa negativa. 10:13 Shido per passività al napoletano del quartiere Ponticelli, che nell’unico precedente del 2022 si impose sullo statunitense. 10:12 Passiamo sul Mat 2 dove sta per terminare il primo minuto del duello trae Jayne.