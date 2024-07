Atletica leggera Giovanili Gli atleti dell’Uisp Siena si mettono in evidenza ai campionati nazionali

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Si sono svolti a Rieti iItaliani Juniores e Promesse di. L’evento allo stadio Guidobaldi, dove nei mesi estivi si è allenato l’oro olimpico Marcell Jacobs, con obiettivo Parigi. A impreziosire il livello della competizione, la presenza diche hanno partecipato agli ultimi Europei, come l’ostacolista Veronica Besana e la martellista Rachele Mori. Presenti anche alcuni dei vincitori del titolo tricolore agli ultimiitaliani assoluti come la discobola Emily Conte, la saltatrice in alto Idea Pieroni, il giavellottista Giovanni Frattini e la pesista Sara Verteramo. Nella prima giornata hanno gareggiato, per l’Uisp, Emma Gallorini (PF) nei 3000 m siepi, Latena Cervone (JM) negli 800 m, Andrea Ceccherini (JM) nel salto triplo ed Elena Bucciarelli (PF) nel lancio del martello.