Un mondo in miniatura grazie ai modellini esposti in viale Romita

(Di martedì 30 luglio 2024) Tanti turisti, ma anche residenti, in questi giorni visitano la bella mostra di modellismo statico, ’Osvaldo Massarenti’ giunta alla 32esima edizione nella Sala Polivalente in. L’evento, a cura del comune di Cupra Marittima, della Pro Loco e del Club Amici del Modellismo, porta ormai da trentadue anni in esposizione dei gioielli di artigianato preziosissimi, che riproducono in scala automobili, treni, navi, aerei e scenari militari, prodotti da modellisti di levatura professionistica provenienti dalla regione e da tutta Italia. La mostra resterà aperta e visitabile al pubblico gratuitamente tutti i giorni fino al 4 agosto dalle ore 19 fino a mezzanotte.Si potrà così ammirare da vicino le creazioni dei modellisti più esperti e anche dei più giovani, neldi questo hobby che rievoca momenti di storia. L’ultima edizione si era tenuta nel 2019.