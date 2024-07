So cosa hai fatto | Freddie Prinze Jr è pronto a tornare sul set del sequel

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di martedì 30 luglio 2024) La star di Scooby-Doo non vede l'ora diper il seguito del cult horror del 1997.Jr. è uno dei volti più rappresentativi del cinema anni '90 e tra i progetti per il grande schermo più famosi nei quali ha recitato spicca Sohai, il thriller a tinte horror di Jim Gillespie uscito nelle sale nel 1997. Nel 2025 è previsto unreboot eJr. tornerebbe molto volentieri ad interpretare Ray Bronson, uno dei protagonisti del film originale, tratto dall'omonimo romanzo per ragazzi della scrittrice Lois Duncan. Ritorno dal passato Intervistato da US Weekly,Jr. ha dichiarato:"Niente è certo finché non c'è inchiostro sulla carta, finché il contratto