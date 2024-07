La rosicata pazzesca di Conte per Meloni in Cina La premier | Capisco le sue difficoltà…

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di martedì 30 luglio 2024) Il viaggio diinha avuto l’effetto di guarire l’amnesia selettiva che spesso coglie i leader dell’opposizione, ma di mostrarne un certo analfabetismo funzionale o, più probabilmente, la solita malafede. Sia Giuseppeche Matteo Renzi, infatti, in queste ore hanno correttamente ricordato chesi è sempre detta contraria alla Via della Seta e si è sempre spesa contro la concorrenza sleale di Pechino, aggiungendo però che con il viaggio a Pechino avrebbe compiuto una giravolta rispetto a quelle posizioni. Basta però leggere le dichiarazioni dellae inuti della missione per capire cheè rimasta ferma sulle sue posizioni e che, sulla base di quelle, ha riposizionato le relazioni tra i due Paesi su un nuovo equilibrio, che ha lo scopo di sanare le storture del passato targate proprio Renzi e ancor più