Liguria partita la corsa al post Toti | le possibili scelte

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di lunedì 29 luglio 2024) Innei prossimi giorni sarà ufficializzata la data del voto. Intanto i partiti iniziano a pensare ai candidati: ecco le ultime notizie. È tempo di riflessioni e ragionamenti per i partiti in vista del voto in. Il passo indietro diporta i cittadini alle urne nel giro di qualche mese. Le elezioni saranno fissate entro 90 giorni e nei prossimi giorni sarà ufficializzata la data. L’ipotesi più probabile è quella di portare i cittadini ad esprimere la loro preferenza ad ottobre. Giovanni– cityrumors.it – foto AnsaPoche settimane, quindi, per scegliere il candidato, organizzare la campagna elettorale e cercare anche di ottenere un ottimo risultato al voto. I ragionamenti nei partiti sono in corso e presto saranno sciolti tutti i dubbi per succedere a