ANTONELLO VENDITTI | Notte Prima degli Esami 1984-2024 40th Anniversary

(Di lunedì 29 luglio 2024) Dopo le tre date estive sold out alle Terme di Caracalla e l’annuncio del ritorno nei Palasport in autunno, a grande richiesta Antonello Venditti raddoppia l’appuntamento indoor a Roma e annuncia una nuova data al Palazzo dello Sport il 22 dicembre(che si aggiunge a quella già annunciata dopo del 20 dicembre). Le prevendite si aprono oggi, 29 luglio, alle ore 18.00 su ticketone.it e in tutti i punti vendita abituali. Venditti sta viaggiando in tutta Italia con un grande progetto, live e discografico, per celebrare l’album che raccoglie brani diventati storia della musica italiana, nella loro attualità, ed inni generazionali come “esami”.