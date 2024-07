Parigi 2024 tennistavolo | Vivarelli esce subito di scena travolta dalla giapponese Hayata

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 28 luglio 2024) Si interrompeal primo turno il percorso di Deboranelfemminile dei Giochi di. Alla South Paris Arena 4, sede dedicata integralmente al, la bolzanina, giunta alla sua seconda edizione dei Giochi dopo Tokyo, non ria opporre resistenza contro la forteHina. L’atleta nipponica era presente ai Giochi di casa, ma nel ruolo di riserva, nel frattempo è cresciuta tanto e nonostante la giovane età è tra le più forti in circolazione: lo ha dimostrato ampiamente, visto che si è imposta col punteggio di 4-0 (11-1, 11-3, 11-4, 11-5) e non ha lasciato scampo all’italiana classe 1993, apparsa decisamente turbata e sconfortata nelle fasi iniziali del match.