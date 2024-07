Eleonora Giorgi cancro | Non è sconfitto Ecco quanto mi resta da vivere

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di domenica 28 luglio 2024) In occasione della giornata internazionale dei nonni e degli anziani,ha condiviso al Corriere della Sera il suo intenso rapporto con il nipotino Gabriele. Il piccolo, di soli 2 anni e cinque mesi, è nato dall'amore tra il figlio dell'attrice, Paolo Ciavarro, e Clizia Incorvaia, sposati a metà luglio scorso.ha rivelato di essere stata diagnosticata con un tumore al pancreas, una condizione che ha profondamente cambiato la sua quotidianità e il modo in cui può interagire con Gabriele. Nonostante un intervento chirurgico riuscito, la battaglia contro ilnon è ancora vinta. "L'intervento è andato bene, ma la malattia non è ancora sconfitta", ha precisato: "Ho chiesto di non avere nessuna pietà e mi hanno risposto che non hanno la sfera di cristallo. Potreisei mesi dopo l'operazione o magari cinque anni o addirittura di più".