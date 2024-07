Aeroporto e disagi subito un rimedio

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 27 luglio 2024) Scrivo da sfortunato utilizzatore dell’Marconi, il peggiore scalo italiano. Già lo scalo è al limite, nei mesi estivi si arriva alla situazione attuale: code di 400 metri ai controlli, bagni ridotti a latrine, migliaia di viaggiatori seduti in terra, bagagli abbandonati. Il piano di investimenti? In ritardo di 10 anni. E' evidente l' inadeguatezza degli amministratori. Sono mai stati a Linate o al Marco Polo di Venezia: aeroporti ben collegati, ricchi di servizi, ampi spazi per i viaggiatori e nessuna coda. L'intervento del sindaco è tardivo: servono il raddoppio del People mover e di notte bus con frequenza di 10 minuti. Filippo Tomasi Risponde Beppe Boni La situazione deisu tutti i fronti dell'di Bologna è esplosa in questi giorni di grande afflusso estivo ma i problemi, le carenze, le proteste dei viaggiatori sono una realtà evidente da mesi.