Traffico Roma del 26-07-2024 ore 14 | 30

(Di venerdì 26 luglio 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità lavori in corso sulla sua elevata della tangenziale con la chiusura alda viale Castrense a Largo Passamonti in direzione Salaria Resta al momento chiusa anche la rampa di accesso in tangenziale da via Prenestina questa sera dalle 20 nell’area del parco di Traiano in centro prima tappa del Rally diCapitale che domani proseguirà tu le strade del Lazio sono chiuse alintanto via degli Annibaldi via Nicola Salvi nell’area del Colosseo Giura che proseguirà fino a domani mattina alle 7 ed alle 21 questa sera sul ponte Matteotti prima notte di lavori per il ripristino del manto stradale la strada sarà chiusa stanotte dalle 21 alle 5:03 e poi con gli stessi orari è prevista una chiusura anche nelle notti di lunedì e martedì In collaborazione con Luce Verde infomobilità