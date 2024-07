Sopralluogo nell’ex-ospedale

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 26 luglio 2024) Con la prossima attivazione di Casa edi Comunità, all’ex-casa di riposo di Largo Gramsci a Guastalla anche alcuni servizi ora all’ex-di piazza Matteotti, sede del distretto sanitario, dovrebbero essere trasferiti nelle nuove strutture. Proprio per capire come utilizzare l’ex-in futuro, è stato compiuto unda amministratori comunali, tecnici e dirigenti dell’Ausl. "Occorre capire – dice il sindaco Paolo Dallasta – quali spazi verranno rilasciati dal 2026 alla luce del trasferimento-casa di riposo, e impostare un percorso che porti alla riprogettazione e rifunzionalizzazione di questi spazi".-casa di riposo sono previsti spazi per il Sid, la Neuropsichiatria infantile, la Medicina di gruppo, oltre all’di comunità, che sarà situato al secondo piano.