SDCC 2024 | La serie horror di James Wan della Peacock rivela la data della première e un teaser

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di venerdì 26 luglio 2024) Il Comic-Con di San Diego ha ospitato un panel molto speciale per la prossimadi, Teacup, ispirata al romanzo bestseller del New York Times Stinger di Robert McCammon. Il panel,durata di un’ora, ha visto la partecipazione dei produttori esecutiviWan e Ian McCulloch e delle star Yvonne Strahovski, Scott Speedman e Chaske Spencer, che hanno svelato in esclusiva ciò che accadrà in autunno. Prodotta dallo showrunner/produttore esecutivo Ian McCulloch e da UCP, una divisione di Universal Studio Group, Teacup debutterà in ottobre, giusto in tempo per assaporare i nuovi brividi di questa stagione spettrale. La, che debutterà con due episodi il 10 ottobre, segue un gruppo eterogeneo di persone nella Georgia rurale che devono unirsi di fronte a una misteriosa minaccia per sopravvivere.