Ceccon e i 23 cinesi trovati positivi e poi assolti | Non mi fido più del sistema antidoping

(Di venerdì 26 luglio 2024)e i 23poi: «Non mipiù del». Lo ha detto nell’intervista a La Stampa (a firma Giulia Zonca). Il caso dei 23e poiper una presunta contaminazione da cibo le ha tolto fiducia nel? «Il dorsista cinese più forte non era nella lista e non sto dicendo che quella famosa lista sia la prova di doping, però l’intera modalità con cui è stato gestito il caso lascia molto perplessi. La sostanza è nella lista Wada, tocca a loro controllare, ildovrebbe essere lo stesso per tutti invece si scopre che lì un’inchiesta lampo viene aperta e chiusa senza che nessuno ne sappia nulla. Poi ci dovremmo fidare? A me a maggio hanno fatto due controlli nella stessa settimana, per esempio, a loro capita?»e la mancanza di fiducia nelQuindi non si fida.