Referendum l’appello di Cappato | Si uniscano quesiti su Rosatellum con Autonomia differenziata Partiti scelgano da che parte stare

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 25 luglio 2024) “Nessuno potrà più dire di non sapere che c’è questa campagna. È ora il momento di unire due campagne referendarie. Per questo abbiamo scritto una lettera aperta ai, sindacati e movimenti che hanno avviato la raccolta delle firme per ilsull’proponendo di aggiungere i quattrosulla legge elettorale da noi proposti, alla campagna referendaria in atto. Se si decide di non farlo adesso, significa che non lo si vuole fare. Chi decide di non promuovere questiha scelto di tenersi ilperché fa comodo“. A rivendicarlo, nel corso di una conferenza stampa a Roma, Marco, presidente di ‘Eumans!’, accanto all’ex ministra della Difesa Elisabetta Trenta e all’ex sindacalista Raffaele Bonanni (presidente e vice di ‘Io voglio scegliere’). “Con questa legge elettorale i cittadini non scelgono più.