F1 Charles Leclerc | Una stagione da dividere in due parti Porteremo nuovi elementi per avere più consistenza

(Di giovedì 25 luglio 2024)si prepara per il prossimo appuntamento del Mondiale 2024 di F1. Sul circuito di Spa-Francorchamps, in Belgio, il Circus tornerà in scena dopo il week end a Budapest (Ungheria). Nel quattordicesimo fine-settimana del campionato, il monegasco è consapevole che la pista nelle Ardenne potrebbe dare maggiori problemi legati al bouncing alla Ferrari. Sarà un vero e proprio test per capire se i correttivi apportati al fondo sortiranno i loro effetti. Da questo punto di vista,ha fatto una sorta di bilancio per quanto visto finora: “Unache possiamoin due. C’è la prima parte in cui siamo stati in grado di massimizzare la nostra macchina e il nostro potenziale; nell’ultima parte abbiamo fatto più fatica e non siamo stati in grado di esprimere l’efficacia del pacchetto.