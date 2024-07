Jacobelli | Inter non servono rinforzi Oaktree dimostra solidità

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Nell’analizzare il calciomercato della Serie A, Xaviera TMW Radio non può esimersi dall’analizzare anche le mosse dell’. Focalizzandosi su quanto fatto dalla proprietàfino a oggi. CALCIOMERCATO IN CORSO – L’, come le altre contendenti per il prossimo campionato di Serie A 2024-2025, continua a lavorare sul mercato sia in entrata, sia in uscita. Tre i colpi già ufficializzati dai nerazzurri, ovvero Mehdi Taremi, Piotr Zielinski e il secondo portiere Josep Martinez. In uscita, invece, si continua a cercare di piazzare Joaquin Correa, oltre alla volontà di sfoltire con cessioni “minori” come Lucien Agoumé e Martin Satriano, ma non solo. In tutto questo, tempo anche di rinnovi, con quello da ufficializzare di Lautaro Martinez e le trattative con Denzel Dumfries.