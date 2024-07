Mattia Binotto riparte con Audi

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di martedì 23 luglio 2024) A volte ritornano., cacciato dalla Ferrari alla fine del 2022, torna in pista come responsabile del programmain Formula 1. Un progetto intrigante che nasce praticamente da zero e sarà operativo dal 2026. Il suo ruolo ufficiale sarà di Chief Operating e Chief Technical Officer di Sauber Motorsport, in pratica l’uomo che dovrà ridisegnare tutta la struttura basata in Svizzera dove da sempre opera la Sauber cheha acquistato per gettarsi nell’avventura Formula 1. Dalla Ferrari all’era già passato Stefano Domenicali che ai tempi era arrivato in Germania proprio per portare la casa tedesca in Formula 1, progetto poi accantonato per lo scoppio del dieselgate. Domenicali divenne presidente di Lamborghini e oggi è il signor Formula 1. Non male. Ma di ex ferraristi nelle posizioni che contano è piena la Formula 1 di oggi.