Serie D Una belva a Palazzolo Pro ecco Ceravolo Carriera da 100 gol

(Di lunedì 22 luglio 2024) Fabio(nella foto), attaccante che vanta una significativatra i professionisti, rappresenta il fiore all’occhiello dell’ambizioso mercato della Pro. Giocatori di caratura e giovani di prospettiva per puntare allaC. Dopo i colpi messi a segno negli ultimi giorni, come il difensore centrale Mirko Saltarelli (1998, AlbinoLeffe), la società ha regalato a mister Marco Didu una prima punta dell’esperienza e del carisma del trentasettenne calabrese, che inha raggiunto le 554 presenze tra i professionisti con 112 gol. Nella scorsa stagione la ““, questo il suo soprannome, ha giocato nel Fiorenzuola ed è andato in rete otto volte.