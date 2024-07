Inter-Pergolettese in tv | data orario e diretta streaming Amichevole 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 22 luglio 2024) Ecco tutte le informazioni relative alla, l’, latv e lodiprecampionato estiva in vista della nuova stagione/2025. I campioni d’Italia tornano in campo nel proprio centro sportivo per sfidare la formazione di Crema, che milita in Serie C. Dopo i buoni segnali mostrati contro il Lugano, soprattutto da parte dei nuovi, Inzaghi cerca altre conferme dai suoi ragazzi. SEGUI IL LIVE: dove vedere l’La partita è in programma nella giornata di lunedì 22 luglio alle ore 18.30 e si disputerà ad Appiano Gentile, presso il BPER Training Center. L’sarà trasmessa gratuitamente sul canale ufficiale del club su YouTube. Sportface.it seguirà comunque l’evento garantendo una cronaca al termine, il tabellino ed approfondimenti.