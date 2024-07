House of the Dragon 2×06 | recensione dell’episodio

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di lunedì 22 luglio 2024)of theATTENZIONE – seguono spoiler sull’episodioof theDopo l’esplosione della guerra in Il drago rosso e il drago dorato, i Neri e i Verdi fanno i conti con le rispettive debolezze: cosìof thesi confronta con i due grandi problemi che hanno le fazioni in gioco. Aemond, Reggente astuto e spietato L’episodio comincia a chiarire in maniera inequivocabile qual è la debolezza dei Verdi: il Re è moribondo e al suo posto governa il Principe Reggente, un Aemond spietato e arrabbiato, che vuole distruggere non solo gli avversari, ma anche il suo stesso fratello. È profondissimo il suo risentimento nei confronti del mondo e ora che ha il potere, non esiterà a esercitarlo, cominciando con l’estromettere sua madre, la Regina Vedova, dal Concilio Ristretto.