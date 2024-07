E’ morto Aldo Puglisi attore con Germi e De Sica aveva 89 anni

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di lunedì 22 luglio 2024) (Adnkronos) –celebre per le collaborazioni con Pietro, Vittorio De, Mario Monicelli e Lina Wertmüller, èsabato 20 luglio a Catania in seguito a delle complicazioni polmonari dovute al contagio da Covid, all’età di 89. Nato a Catania il 12 aprile 1935, figlio d’arte,esordisce sul grande schermo nel 1964, partecipando a “3 notti d’amore” di Renato Castellani e ai due film che resteranno i fiori all’occhiello della sua carriera: “Sedotta e abbandonata” di Pietro, in cui interpreta l’amante della protagonista Stefania Sandrelli, e “Matrimonio all’italiana” di Vittorio De, che lo vede nel ruolo del fedele Alfredo.